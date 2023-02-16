На шести улицах Томска отключат электричество 17 февраля

Фото: Анна Ковалёва

В пятницу, 17 февраля, обесточат дома на шести улицах Томска. Подробный график отключений электричества опубликовали на своем сайте «Горсети».

С 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Пастера, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 12

ул. Наумова, 2, 3-5, 11-13, 12-16, 16-а, 17-31, 20, 20-а, 21-а, 24-26, 26-а, 27/1

ул. Мечникова, 1-7, 1-а, 2, 2-б, 2-г, 2/1, 3-а, 5-б, 8-12, 11-13, 17-31, 20-32, 20-а, 42-44

ул. Гамалеи, 5, 8

пер. Пришвина, 14

Зональная станция, ул. Королёва, 2.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о плановых отключениях света 16 февраля. На улицах Трудовая, Нижне-Луговая, а также переулках Шпальный, Тупиковый и Просторный подачу электроэнергии возобновят сегодня в 17:00.

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