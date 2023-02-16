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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:33

Пожарные спасли 85-летнюю женщину в Томске

Огонь вспыхнул в четырёхэтажном доме на улице Льва Толстого
Анастасия Талалаева
Архив КП

Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 15 февраля, четырехэтажный жилой дом загорелся в Томске на улице Льва Толстого. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС по региону.

В одной из комнат на 1 этаже началось возгорание ранним утром в 6:33, сотрудники пожарной службы эвакуировали 15 человек, в том числе 85-летнюю женщину с отравлением угарным газом средней степени. Пенсионерку доставили в Областную клиническую больницу.

На месте происшествия работали 23 спасателя и 6 единиц техники.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, причины возникновения огня ещё не установлены.