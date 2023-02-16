Размер средней взятки в Томской области достиг 2,2 млн рублей

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В 2022 году в Томской области зафиксировали на 28% меньше случаев взяточничества по сравнению с предшествующим годом, однако их средняя сумма значительно увеличилась за тот же период. Об этом отчитался глава УМВД России по региону Демьян Лаптев на сайте Законодательной Думы.

За минувший год по официальным данным в Томске и по области стало меньше преступлений, содержащих факты взяточничества: 76 случаев против 105 в 2021 году.

При этом средний размер взятки по региону достиг 2 миллионов 200 тысяч рублей, в то время как в 2021 году он был на уровне 464,5 тысяч (в 4,7 раза меньше).

Всего коррупционных преступлений в области за прошлый год зафиксировали 197 случаев (на 3 меньше, чем в 2021 году).

"В сфере лесопромышленного комплекса выявлено 20 преступлений (в 2021 году - 31), 123 - в сфере операций с недвижимостью (в 2021 году - 133), 163 факта хищения бюджетных средств (АППГ- 136)", - пишет Демьян Лаптев в информационно-аналитической записке для председателя Законодательной Думы Томской области Оксаны Козловской.