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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:00

Одно из уголовных дел бывшего мэра Томска Кляйна было прекращено из-за истечения срока давности

Восьмой кассационный суд в городе Кемерово оставил без изменений решение нижестоящих судов
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна было прекращено одно из уголовных дел. Восьмой кассационный суд в городе Кемерово оставил без изменений решение нижестоящих судов, сообщили адвокаты Кляйна в своем telegram-канале.

"Решение суда: прекратить уголовное преследование по ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") по истечению срока давности уголовного преследования. Приговор в части стати 285 ("Злоупотребление полномочиями") оставить без изменений", - говорится в сообщении.

Адвокат Марина Вихлянцева сообщила агентству ТАСС, что к моменту рассмотрения дела в апелляционном суде срок давности уголовного преследования истек. Поэтому по делу о незаконном предпринимательстве уголовное преследование было прекращено.