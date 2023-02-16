Томская учительница из школы №25 рассказала о ситуации с тараканами в учреждении

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 16 февраля, подписчики паблика «Регион-70» опубликовали фото и видео, на которых запечатлены тараканы в санузле. Авторы поста написали, что снимки сделаны в школе №25. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «КП-Томск» поговорили с одной из учительниц этого учебного заведения.

Работница школы №25, которая расположена по адресу ул. Сергея Лазо, 14/2, рассказала, что ей не попадались на глаза насекомые. «Я не видела. На каникулах бывает запах химии. Говорят, что травят», - рассказала учительница.

Судя по всему, говорить о нашествии тараканов в школе было бы преувеличением. При этом представители департамента образования и мэрии подтвердили нашим коллегам из "АиФ-Томск", что владеют информацией о насекомых в школе №25. Напомним, в администрации сообщили, что, согласно договору, в учебном заведении должны были провести дезинсекцию. Сейчас власти выясняют причину появления насекомых после обработки.

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