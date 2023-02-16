Представители мэрии обсудят туристические зоны Томска с жителями

Администрация Томска

В Томске пройдут общественные обсуждения городских туристических зон. О встрече рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Жителям Томска расскажут об имеющихся проектах и предложат озвучить свои идеи развития туристического потенциала города. Представители администрации и Центра развития городской среды встретятся с томичами 27 февраля в 19:00 на проспекте Ленина, 26.

Принять участие в обсуждениях можно по предварительной онлайн-регистрации (подробности есть на официальном сайте мэрии).

Известно, что мероприятие организовано для формирования заявки на конкурс госпрограмм по проектированию «Туркода».