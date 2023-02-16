Более 220 млн рублей получили томичи через сервис «Деньги до зарплаты»

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Жители Томской области в 2022 году более 34 тысяч раз воспользовались сервисом Сбербанка «Деньги до зарплаты». В общей сложности им было выдано 228 млн рублей.

Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для тех клиентов, кто получает зарплату на карту Сбербанка. Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн: никакие справки не требуются, а рассмотрение происходит за несколько минут. После одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить деньги можно на любые цели, вернуть их нужно будет после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придёт за два дня.

Также к привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатное обслуживание СберКарты, пониженная ставка по потребительскому кредиту, скидки на налоговый вычет и страховку от мошенников. Для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца всего за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайл.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Сервис «Деньги до зарплаты» в 2022 году показал четырехкратный рост по сравнению с 2021 годом, и с каждым месяцем становится все популярнее. Сервис значительно дешевле микрозаймов, его условия — простые и прозрачные, а благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, оформление в Сбербанк Онлайн занимает считанные минуты».