Томская полиция объяснила отсутствие в регионе системы распознавания лиц

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На территории Томской области работает 179 камер видеоконтроля, но этого не достаточно для внедрения системы биометрического распознавания лиц. Об этом рассказал начальник управления МВД по региону Демьян Лаптев в своей информационной записке на сайте Законодательной Думы.

Демьян Лаптев назвал возможности комплекса "Безопасный город" в Томске не позволяющими внедрить систему биометрического распознавания лиц для влияния на криминогенную ситуацию в регионе. Свои доводы он пояснил рядом причин:

«На базе Администрации Томской области отсутствует современное серверное оборудование и центр обработки данных, кроме того, незначительное количество стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения не в состоянии охватить все муниципальные образования и основные трассы Томской области», — пишет глава управления.

Лаптев также отметил, что губернатор региона решил развивать АПК «Безопасный город» лишь в декабре 2022 года после неоднократных обращений областного МВД в течение последних трёх лет.

"В настоящее время правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» на территории Томской области включает систему видеоконтроля за оперативной обстановкой, состоящую из 179 видеокамер, а также систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, состоящую из 66 стационарных, 12 передвижных, 2 мобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил остановки-стоянки транспортных средств", - отчитался начальник управления.