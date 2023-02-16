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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:22

В Томской области в выходные похоронят погибших на Донбассе солдат

Похороны пройдут в городе Стрежевой
Источник:kp.ru

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в городе Стрежевой 17 и 18 февраля простятся с двумя погибшими солдатами в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем telegram-канале.

В пятницу, 17 февраля, пройдут похороны Гаврилова Тимофея. Боец погиб в городе Артёмовск в ходе специальной военной операции. Он участвовал в операции в составе ЧВК. Прощание состоится с 12.00 до 14.00 в похоронном доме "Ангел.

А в субботу, 18 февраля, состоится прощание с Фетисовым Сергеем. Мужчина также проходил службу в составе ЧВК. Прощание пройдет также с 12.00 до 14.00 в похоронном доме "Ангел".

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