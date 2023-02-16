Нефтетранспортники заменили участки линии электропередачи в районах области

Компания «Транснефть - Западная Сибирь» модернизировала воздушную линию электропередачи (ВЛ-10кВ) магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск.

Выполнена частичная замена опор, смонтирован сталеалюминиевый провод общей протяжённостью 15 км, осуществлена замена траверс и изоляторов, установлены новые разъединители. На существующие траверсы нанесено антикоррозионное покрытие методом холодного цинкования. Применение этого метода обеспечивает высокую стойкость покрытия к температурным перепадам.

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Работы проводились на территории пяти районов Томской области с целью обеспечения надежной организации электропитания инфраструктуры нефтепровода. В настоящее время участки воздушной линии электропередачи введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме.

Использованное оборудование и материалы соответствуют всем требованиям безопасности и надежности. Технические решения при дальнейшей эксплуатации ВЛ 10кВ обеспечивают высокий уровень безопасности, окружающей среды. Так, на одном из участков установлены птицезащитные устройства, предназначенные для предотвращения поражения птиц электрическим током при контакте с проводами, элементами опор и другими частями электроустановок.

Кстати, воздушные линии (ВЛ) электропередачи 10кВ обеспечивают передачу электроэнергии от электрических подстанций до конечного объекта. В 2022 году в зоне ответственности предприятия была выполнена реконструкция ВЛ 10кВ нефтепровода Игольско-Таловое - Парабель и завершено строительство ВЛ 10кВ на нефтеперекачивающей станции «Парабель».