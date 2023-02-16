«Я нахожусь на своем месте»: как творческий подход к науке помогает ученой из Томска изучать процессы плавления

Надежда считает, что профессия ученого она в большей степени творческая. Фото: предоставлено героем публикации

Иногда любовь к естественным наукам и всему неизведанному может появиться со школьной скамьи. Так случилось с Надеждой Бондаревой – доцентом кафедры теоретической механики ММФ ТГУ и новой героиней проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска». В чем заключается творческая часть работы деятеля науки, кто помог Надежде в выборе профессии и как заставить себя сосредоточиться на выполнении работы читайте в нашем материале.

Сейчас в жизни Надежды довольно много работы Фото: предоставлено героем публикации

Надежда Бондарева из села Кожевниково, что в 107 километрах от Томска. В школе ей повезло с учителями по математике и физике, которые были заинтересованы в своих учениках и качестве их знаний. Они проводили дополнительные занятия для школьников и целенаправленно готовили их к поступлению в университет. Уже тогда у девушки появилась повышенная тяга к знаниям.

Во многом дальнейший путь Надежды определили и родственники. К выбору будущей профессии ее родители отнеслись положительно и даже помогли девушке с выбором специальности. Поддержали в определении дальнейшего жизненного пути и ее сестер, одна из которых сейчас трудится в научно-исследовательском институте атомных реакторов.

«Ещё со школы мне нравились естественные науки. Поступив в университет, продолжила изучение математики и механики», - поделилась Надежда.

Томские университеты предлагают широкий выбор технических специальностей, а также дальнейший альтернатив развития своей будущей работы. Девушка осталась довольна своим выбором, а двигаться по траектории научной деятельности на последних курса университета ей помог ее научный руководитель Михаил Шеремет.

В 2018 году Надежда с научным руководителем посетили конференцию по тепломассообмену в Кракове. Фото: предоставлено героем публикации

Томская наука, по мнению героини, берет не только большим количеством высших учебных заведений, но еще и своим уровнем.

«В Томске трудится большое количество научных групп во многих направлениях развития науки. Стоит также отметить, что международные связи Томских университетов находятся на высоком уровне, что проявляется в большем количестве совместных научных проектов и публикаций», - пояснила девушка.

Все эти факторы, считает героиня, притягивают в Томск множество студентов и молодых ученых для получения образования и обмена опытом, а научная работа в областном центре проходит в комфортных условиях. Работники университета могут подтянуть иностранный язык, участвовать во всероссийских и международных конференциях, а также взаимодействовать с институтами РАН, которые находятся в Томске и Новосибирске.

Надежда – лауреат премии думы Томской области 2018 года. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Надежда трудится по двум направлениям: первое – это влияние металлической пены на процессы плавления. Второе – это изучение процессов плавления парафинов в системах охлаждения. Такие системы в определенных условиях защищают элементы от перегрева, не требуя дополнительных энергетических затрат, а также могут использоваться в строительстве для сглаживания температурных колебаний. Сейчас накоплена большая теоретическая база и наработанные результаты можно применять на производстве.

Девушка также участвовала в гранте Российского научного фонда, где занималась моделированием активных и пассивных систем охлаждения тепловыделяющих элементов в электронике и энергетике.

За свою работу в 2020 году Надежда Бондарева стала стипендиатом российского конкурса «Для женщин в науке». Она вручается женщинам-ученым, работающим в сфере физики, химии, медицины и биологии. Она боролась наравне с 10 молодыми кандидатами и докторами наук со всей России.

«Когда я узнала, что стала стипендиатом конкурса, я, конечно, обрадовалась. Это можно считать, как внешний показатель всей работы», - рассказала Надежда.

Молодой ученый считает, что профессия ученого в большей степени творческая. Работа в том или ином направлении заставляет молодого деятеля наук находится в постоянном поиске.

«Конечно, есть всякие фонды, которые финансируют именно ту идею, которую ученый продвигает, но с другой стороны, у него есть внутренняя свобода в каком направлении двигаться», - пояснила героиня.

Еще один момент, который тоже играет роль – это новизна. Ученый не просто изучает новости об открытиях и результатах исследований, он сам прикладывает руку к новым свершениям и прорывам в науке.

Коллектив лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса. Фото: предоставлено героем публикации

Чтобы добиться успехов нужно только начать, поделилась Надежда. Сосредоточенность и усидчивость довольно важные качества для молодого ученого, но иногда нужно просто сесть и заняться делом. По крайней мере, так девушка поступает, когда ей нужно работать над своими исследованиями. Концентрация вырабатывается уже в процессе. Быть более продуктивной ей помогает работа с утра, так сказать, «со свежей головой».

Сейчас в жизни Надежды довольно много забот, которые занимают ощутимое количество времени. На помощь приходит муж, который готов остаться с ребенком, когда девушке нужно провести пары в университете. Рисование – любимое хобби Надежды – тоже пока отложено в сторону, девушка уверена, что это временно явление.

Надежда с семьей. Фото: предоставлено героем публикации

В любой профессии есть свои сложности, но сейчас молодой ученый чувствует себя на своем месте. Она довольна коллективом лаборатории, в которой работает, является доцентом кафедры теоретической механики ММФ и научным сотрудником лаборатории моделирования процессов конвективного тепломассопереноса. Впереди – длинный путь к новым открытиям.