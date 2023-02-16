Томичи пожаловались на тараканов в школе №25

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В томской школе №25 заметили живых тараканов. На опубликованных в Telegram-канале «Регион-70» видео и фото можно увидеть, что насекомые бегают в помещении санузла.

«МАОУ СОШ №25 уже не первый раз замечаем тараканов в туалетах, жаловались, на что нам сказали это нормально и всегда так было», - написали авторы поста.

Наши коллеги из «АиФ Томск» связались с представителями департамента образования и мэрии. Как выяснилось, информация о тараканах в школе в администрацию поступала. В пресс-службе пояснили, что, согласно условиям договора, в учебном заведении должны были провести дезинсекцию. Сейчас власти выясняют причину появления насекомых после обработки.

«Если школьники заметили насекомых, нужно немедленно сообщать учителям. Особенно, если они живые, так как в этом случае потребуется повторная обработка», - пояснили журналистам в департаменте.

Новость о тараканах вызвала резонанс в социальных сетях. Томичи активно оставляют комментарии под постом. Часть подписчиков отнеслась в происходящему с юмором и без излишней критики: «Если в школе есть тараканы, значит, в столовой готовят хорошо (как минимум съедобно)». Другие комментаторы высказали мнение, что насекомых заносят в учебное заведение сами школьники. Многие пользователи написали о необходимости усиления санитарного контроля в детских учреждениях.

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