В Томской области производителям пива придётся маркировать продукцию

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пивоварам Томской области объяснили правила маркировки продукции, которые вступят в силу в 2023 году на территории РФ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

В Томске представители компании "Оператор-ЦРПТ" (подрядчик национальной системы цифровой маркировки "Честный знак") перечислили правила маркировки напитков.

Обязательный знак должен будет присутствовать на пивных кегах с 1 апреля текущего года, стеклянных и пластиковых бутылках с напитком - с 1 октября. Алюминиевые пивные банки должны быть промаркированы с 2024 года (15 января).

До 1 марта 2023 года предприниматели должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», для покупки маркировочного оборудования с 50% скидкой можно будет подать соответствующую заявку до 1 мая.

"Главная цель маркировки — борьба с нелегальным оборотом", - сообщили в ведомстве.

Из 20 томских пивоварен 5 уже зарегистрировались в системе (ООО «Пивоварня Кожевниково», ОАО «Томское пиво», ООО «Бакен», ООО «Коллаборация», ООО «Мужская территория»).