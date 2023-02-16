В Томской области увеличится площадь авиационного мониторинга лесов на 3,4 миллиона гектаров

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На территории Томской области увеличится площадь авиационного мониторинга лесов на 3,4 миллиона гектаров. Документ включает в себя планы тушения пожаров на территории 21 лесничества региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Томская область согласовала Сводный план тушения лесных пожаров в департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу и ФБУ «Авиалесохрана»", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ включает в себя планы тушения пожаров на территории 21 лесничества региона: схемы маневрирования, дислокации сил и средств и информацию о количественном составе техники и людских ресурсов. План позволит обеспечить координацию всех служб для наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов.

В этом году на территории региона будут работать 19 лесопожарных формирований, включая пожарно-химическую станцию Новосибирского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России в Томской области.

В администрации пояснили, что общая численность сил и средств формирований составляет 327 человек и 192 единицы техники. Мониторить лесопожарную обстановку будут 26 видеокамер и несколько воздушных судов.

Томская база авиационной охраны лесов уже заключила часть контрактов на проведение работ по тренировке основного состава, мониторингу и тушению лесных пожаров. В будущем сезоне будут работать девять воздушных судов: шесть самолетов Ан-2, один — Cessna и два вертолета Ми-8. В случае ухудшения лесопожарной обстановки в регион привлекут дополнительные силы.