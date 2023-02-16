Жители Томска пострадали из-за взрыва газа в гараже

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Томске вчера, 15 февраля, двое мужчин пострадали от взрыва газа во время пожара. Возгорание произошло в двух гаражах, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"В линейке кирпичных гаражей, два смежных гаража 4х6 м. каждый. На момент прибытия первого подразделения: дым из гаража, взрыв газового оборудования внутри гаража, произошло обрушение ж/б перекрытий. Внутри находился автомобиль Шевроле Нива", - говорится в сообщении.

Сотрудникам МЧС удалось спасти три человека. Однако двое из них получили травмы. Один из мужчин от госпитализации отказался, но второго пришлось доставить в ОКБ, он получил ожоги головы и кистей рук 13% степень 3А.

В результате пожара обгорели стены внутри гаражей и вещная обстановка. Произошло обрушение плиты перекрытия на автомобиль, выгорел моторный отсек и салон автомобиля Шевроле Нива. Площадь пожара 48 кв.м.

Причина возгорания устанавливается.