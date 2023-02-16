В Томской области ингредиенты для приготовления блинов подорожали на 5,6%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый месяц 2023 года в Томской области подорожали почти все продукты, необходимые для приготовления блинов. Больше всего выросли цены на пшеничную муку – она стоит на 13,09% больше в сравнении с ценами января 2022 года. Значительно выросла стоимость и на сливочное масло: +11,81%. Об этом сообщила пресс-служба Томскстата.

«В целом стоимость продуктов, из которых томские хозяйки пекут вкусные блинчики выросли на 5,6 процентов. Теперь «блинный набор» стоит 173 рубля, против 123 рублей пятью годами ранее», - уточнили в сообщении.

Меньше всего за прошедший год увеличилась стоимость подсолнечного масла: +4,34%. При этом куриные яйца подешевели на 4,83%.

В 2023 году россияне будут отмечать Масленицу с 20 по 26 февраля. Напомним, в Томске широкие гуляния пройдут на площади у Дворца спорта 25 февраля, праздничная программа начнется в 12:00.