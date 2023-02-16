Жительницу Томска задержали по подозрению в убийстве возлюбленного

Фото: пресс-служба СУ СК России по Томской области

В Томске задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Тело 35-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди было обнаружено накануне, 15 февраля. Напомним, его нашли в квартире дома на улице Первомайская.

«СКР по Томской области по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома в городе Томске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области.

В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение. «Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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