Томичи отметят Масленицу на площади у Дворца спорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничную программу по случаю Масленицы подготовили для жителей и гостей Томска. Широкие гуляния пройдут на площади у Дворца зрелищ и спорта 25 февраля.

Все желающие смогут отведать блины – один из главных атрибутов старинного русского народного праздника. В программе запланированы также увлекательные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, для собравшихся организуют праздничную ярмарку.

Масленичные гуляния, посвященные приходу весны, пройдут по адресу: Томск, улица Красноармейская, 126. Начало программы: 12:00.

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