В Томске 16 февраля будет до -11 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 16 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -11°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. По северу небольшой снег, местами изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -6 до -11°С, местами до -16°С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

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