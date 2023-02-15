По просьбам жителей Спутника у 11-го автобуса изменили расписание

По вечерам автобус №11 будет ходить чаще. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Перевозчик скорректировал расписание автобуса №11 с учетом пожеланий жителей Спутника. Оно начало действовать с 15 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центре организации и контроля пассажироперевозок прошла встреча председателя комитета мэрии по организации пассажироперевозок Ольги Свахиной с руководителем ООО «Лана» Еленой Пуль и инициативными жителями Спутник. Темой встречи стало изменение расписания движения автобуса №11.

Как стало известно, накануне жители обратились в департамент городского хозяйства с просьбой скорректировать расписание в вечернее время так, чтобы школьники, учащиеся во вторую смену, могли успевать на автобус и возвращаться домой пораньше.

В итоге решено было один дневной рейсе перенести на вечернее время. Так, в будни из Соснового бора в Спутник автобус будет отправляться в 15.45, 16.45, 17.15, 17.45, 18.45, *19.20*, 19.45 и 20.45. Из Спутник в Томск жители смогут уехать в 16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00, *19.35*, 20.00 и 21.00. Также скорректировали отправление маршрутки в выходные: от Соснового бора отправление будет в 15.15 и 16.15, из Спутника - в 15.30 и 16.30.

Новое расписание действует со среды, 15 февраля. Его обновили на остановках, а также распространили через чаты поселков Спутник и Кузовлево.

Напомним, в конце 2021 года перевозчик отказался от муниципального контракта на перевозку пассажиров по маршруту №22, обслуживающего это направление. С перевозчиком маршрута №11 мэрия Томска договорилась о том, что автобусы будут заезжать в Спутник и Кузовлево и довозить пассажиров до Соснового бора. И, если людям потребуется поездка дальше по схеме движения 11-го маршрута, то им не придется дополнительно оплачивать проезд. Пересадка в автобус маршрута №11 на остановке «Сосновый бор» будет бесплатной при предъявлении билета, полученного в автобусе из Спутника и Кузовлево. Аналогичная схема действует и в обратном направлении.

Кстати, буквально вчера «Комсомолка» написала, что жители Спутника обратились с жалобой на работу автобуса на стрим-канал «Народного фронта». Что пассажиры вынуждены ждать его на морозе от часа до трех. Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб пообещала помочь разобраться в ситуации.