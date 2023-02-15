На реализацию соцконтрактов томичам выдали более 300 миллионов

По соцконтрактам томичам выплатили 301,8 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В прошлом году томичи заключили более 3300 социальных контрактов, на которые выделили 301,8 млн рублей. Об этом журналистам рассказала и.о. заместителя губернатора по социальной политике Светланы Грузных.

Социальные контракты заключали по четырем направлениям - поиск работы, предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства, на преодоление трудной жизненной ситуации. Причем на развитие собственного дела было заключено 582 соцконтракта.

- Томичи открывали бизнес в сфере косметических и парикмахерских услуг, ремонта одежды и обуви, а также автомобильном обслуживании и сельском хозяйстве. Есть в списке предпринимателей и те, кто открыл кафе, кондитерские, пекарни, швейные и сапожные мастерские, студию звукозаписи, - рассказала и.о. вице-губернатора.

В 2022 году выплаты по соцконтракту на поиск работы составили 15 265 рублей (один месяц со дня его заключения и три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства); на открытие бизнеса - до 250 тысяч, а с 1 июля - до 350 тысяч; на ведение личного подсобного хозяйства - до 100 тысяч, а с 1 июля - до 200 тысяч; на мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации - ежемесячно перечисляли одну величину прожиточного минимума - до 15 265 рублей.