Показатель смертности в Томской области вышел на доковидный уровень

Основной показатель работы медицинской сферы региона – снижение смертности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основной показатель работы медицинской сферы региона – снижение смертности, которое было зафиксировано в 2022 году. Как сообщила и.о. заместителя губернатора Томской области по социальной политике Светланы Грузных, данный показатель в прошлом году вышел на доковидный период, что является главным положительным моментом естественного движения населения в 2022 году.

- Сегодня показатель составляет 12,0 на 1000 человек, - пояснила Грузных. - Снижение смертности отмечается по всем основным классам болезней.

Кстати, чаще всего томичи умирали от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин (несчастные случаи, отравления, травмы). При этом только в прошлом году для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждения закупили техники и оборудования на 334 млн рублей. В региональный сосудистый центр ТОКБ и отделения в Асине, Колпашеве и Стрежевом приобрели 81 единицу нового оборудования на сумму около 123 млн. В 2023 году оснащение диагностической базы будет продолжено - заложено 66,7 млн.

И.о. вице-губернатора также уточнила, что в регионе особое внимание уделяют снижению смертности среди младенцев. По предварительным данным, показатели прошлого года самые низкие за последние пять лет - 3,8 на 1000 родившихся.