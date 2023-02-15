Томские полицейские спасли мужчину от падения с 5 этажа

Фото: скриншот видео УМВД России по Томской области.

Томские полицейские предотвратили трагедию в поселке Светлый Октябрьского района – спасли мужчину, висящего за балконом на уровне пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как стало известно, в отдел полиции по Октябрьскому району позвонила жительница Светлого. Она рассказала, что живет в многоэтажке, и сейчас ее родственник сидит на балконной раме, намереваясь спрыгнуть вниз. Оперативный дежурный сразу же позвонил наружным нарядам, и уже через 5 минут сотрудники ППС – старшие сержанты полиции Дмитрий Костарев и Илья Александров – были на месте. Они бегом поднялись на пятый этаж и сразу ринулись на балкон, где на краю рамы все еще восседал 40-летний мужчина.

Полицейские попытались отговорить его от необдуманных поступков, но тот шагнул вниз, не слушая их. Правда, рукой зацепился за край балкона. Дмитрий Костарев среагировал мгновенно – он схватил мужчину за руку и вместе с напарником они затащили его в квартиру. А после вызвали бригаду скорой, которая госпитализировала мужчину в одну из городских больниц.