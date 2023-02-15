Жительницу Томской области осудили за преступление шестилетней давности

Полицейские нашли женщину по наволочке с украденного постельного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тегульдетском районе Томской области местную жительницу осудили за кражу 6-летней давности. Ее признали виновной в краже со взломом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что осенью 2016 года женщина, спустя всего лишь один месяц после освобождения из мест лишения свободы, металлическим прутом взломала навесной замок квартиры, которую арендовали вахтовики. Оттуда она вынесла два комплекта постельного белья, подушки и одеяла. Ущерб от похищенного составил около 2 тысяч рублей.

Когда полицейские начали процессуальную проверку, бывшая заключенная, опасаясь, что ее найдут, сожгла в печке практически все, что украла. Раскрыли это преступление лишь в 2022 году – в сарае 37-летней женщины нашли одну из наволочек с украденного постельного.

На суде она во всем созналась. Судья, согласившись с позицией прокурора и наличием в действиях виновной рецидива преступлений, приговорил женщину к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.