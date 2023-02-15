В Томске установили подозреваемую в убийстве 50-летнего мужчины

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В Томске прокуратура установила причастность к совершению преступления сожительницы убитого. 50-летняя женщина задержана. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним, что в Томске, в одной из квартир жилого дома на улице Первомайская, обнаружено тело 35-летнего мужчины. Прибывшие на место специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти - колото-резаные ранения на груди.

В ведомстве рассказали, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Томска на контроль.