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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:13

В Томске установили подозреваемую в убийстве 50-летнего мужчины

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города
Ксения Высотина
Фото: Сибфм

Фото: Сибфм

В Томске прокуратура установила причастность к совершению преступления сожительницы убитого. 50-летняя женщина задержана. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним, что в Томске, в одной из квартир жилого дома на улице Первомайская, обнаружено тело 35-летнего мужчины. Прибывшие на место специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти - колото-резаные ранения на груди.

В ведомстве рассказали, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Томска на контроль.