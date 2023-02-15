СК Томской области заинтересовался историей загоревшегося автобуса в Колпашево

Фото: СК по Томской области

В Томской области СК РФ заинтересовался историей загоревшегося автобуса в Колпашево. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в городе Колпашево сегодня, 15 февраля, загорелся маршрутный автобус. Пострадавших в происшествии нет.

"СКР по Томской области проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о возгорании маршрутного автобуса в городе Колпашево", - говорится в сообщении.

Следователи отметили, что автобус помещен на штрафную стоянку ГУВД г. Колпашево, произведен осмотр транспортного средства, в помещении компании-перевозчика изъята документация, представляющая для следствия интерес. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.