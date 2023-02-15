Стали известны имена 14 погибших жителей Томской области в зоне СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Имена 14 погибших военных в зоне СВО стали известны всем. Бойцы погибли, до конца исполнив воинский долг. Полный список имен освятило издание "АиФ-Томск".

Александр Сеивкаев;

Степан Леонтюк;

Георгий Реплин;

Андрей Стариков;

Андрей Голещихин;

Руслан Абдулаев;

Александр Назаренко;

Владимир Замятин;

Станислав Конев;

Владислав Никифоров;

Сергей Фетисов;

Тимофей Гаврилов;

Андрей Порозов;

Олег Андреев.

Напомним, что 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине. В зону СВО отправились мобилизованные, добровольцы и контрактники.