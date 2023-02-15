Стали известны имена 14 погибших жителей Томской области в зоне СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Имена 14 погибших военных в зоне СВО стали известны всем. Бойцы погибли, до конца исполнив воинский долг. Полный список имен освятило издание "АиФ-Томск".
Александр Сеивкаев;
Степан Леонтюк;
Георгий Реплин;
Андрей Стариков;
Андрей Голещихин;
Руслан Абдулаев;
Александр Назаренко;
Владимир Замятин;
Станислав Конев;
Владислав Никифоров;
Сергей Фетисов;
Тимофей Гаврилов;
Андрей Порозов;
Олег Андреев.
Напомним, что 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине. В зону СВО отправились мобилизованные, добровольцы и контрактники.