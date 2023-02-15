Очистные сооружения интерната для престарелых завершат в 2024 году за счет бюджета Томской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом квартале 2024 в Томской области планируют открыть новый корпус дома-интерната для престарелых после завершения строительства очистных сооружений. Об этом журналистам рассказал начальник департамента архитектуры и строительства региона Дмитрий Ассонов.

На сегодняшний день локальные очистные сооружения и водозабор для интерната в Итатке получили одобрение экспертов, готовы технические задания, следующим этапом станет контрактация, а затем - строительство.

По словам Дмитрия Ассонова, очистные сооружения не входили в федеральную программу, поэтому работы будут оплачивать из бюджета Томской области. Сроком строительства начальник департамента назвал 12 месяцев. Работы закончат и откроют объект в первом квартале следующего года.

В учреждении будут жить граждане, которым необходимо стационарное соцобслуживание.