Жители Томской области смогут улететь в Занзибар без антиковидных ограничений

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Занзибар снял антиковидные ограничения на въезд для российских туристов. Теперь правила въезда в Танзанию, включая остров Занзибар, упростили. Об этом сообщили в издании "ФАН", ссылаясь на турфирму Tropical tours safari and beach holidays.

Отметим, что архипелаг стал особенно популярен среди граждан РФ в 2020 году, поскольку на тот момент там практически не было ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно бюллетене №15 от февраля текущего года, перестают действовать требования о прививках против COVID-19 при въезде на остров.

Уточняется, что российский посол в Танзании Андрей Аветисян приезжал к главе Занзибара Хусейну Мвиньи и обсуждал данный вопрос. Также появилась возможность открыть прямое авиационное сообщение между островом и Россией в ближайшее время. Сейчас россияне используют «Эфиопские авиалинии», чтобы попасть на архипелаг.

Туристы из Томской области на Занзибар могут попасть только с пересадками. Самый дешевый перелет обойдется в 50 тысяч рублей в одну сторону на одного. Сначала томичам нужно добраться до Казани, потом перелететь в Дубай и уже оттуда добраться до острова.