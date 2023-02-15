В томском микрорайоне Южные Ворота начались подготовительные работы для строительства поликлиники

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В Томске в мкр. Южные Ворота стартовали подготовительные работы для строительства поликлиники. Об этом сообщил журналистам начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассоносов.

Руководитель подчеркнул, что данный объект имеет "горячую" проектно-сметную документацию. Кроме того, проект имеет положительное заключение государственной экспертизы.

"Это редкий случай, когда мы только вчера запроектировали ее, а сегодня уже начинаем строить. В нее даже не нужно вносить какие-то корректировки и технические решения", - смело говорит Ассоносов.

Однако напомним, что дминистрацией Зональненского поселения относительно недавно было принято решение в отказе выдачи разрешения на строительство объекта: "Поликлиника на 400 посещений в смену в мкр. Южные Ворота", в связи с выявленными нарушениями в представленных документах. Тогда сообщалось, что жители микрорайона жалуются на строительство больницы, так как было выбрано неудачное место. К поликлинике не было удобного проезда.

Ранее также сообщалось, что еще в 2022 году в Томске должно было начаться строительство поликлиники в Южных Воротах. На этот объект из бюджета направлено более 600 миллионов рублей, тогда еще это сообщила журналистам бывшая замгуберантора по социальной политике Алена Левко.