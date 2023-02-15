Прокуратура вернула томичам более миллиона рублей из частного пенсионного фонда

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В Томской области 63 местным жителям помогли вернуть свои пенсионные накопления из частных фондов в государственный. О незаконных переводах рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Более 1,2 миллионов рублей поступили в «Фонд пенсионного и социального страхования РФ» (образован слиянием ФСС и ПФР) из частных компаний, куда они попали незаконным образом. Всего были удовлетворены 63 иска. "Прокуроры добивались выплаты пенсий и мер социальной поддержки пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми. Соблюдение прав и защита интересов пенсионеров и иных социально незащищенных категорий граждан остается на особом контроле органов прокуратуры области", - сообщили в ведомстве.