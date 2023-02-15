В томском музее НКВД будут вслух читать архивные дела расстрелянных

Фото: Кирилл Колемасов

В воскресенье, 5 марта, в музее "Следственная тюрьма НКВД" томские студенты прочтут посетителям вслух материалы архивно-следственного дела расстрелянного поэта Николая Клюева. О новом проекте "Личное дело. Томск" рассказали в самом музее.

Дело Николая Клюева для прочтения вслух посетителям в стенах музея откроют первым. Студенты томских вузов озвучат его содержание 5 марта 2023 года.

Поэт начал публиковаться в 1904 году, а в 1934 был сослан в Сибирь на пять лет (Колпашево, затем - Томск). Через два года он был арестован как "участник церковной контрреволюционной группировки" и руководитель несуществующей организации "Союз спасения России". В суде его приговорили к смертной казни.