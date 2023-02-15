Томич сядет в тюрьму на 6,5 лет за преступление 12-летней давности

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Суд назначил преступнику, похитившему человека в 2011 году, наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Об этом накануне, 14 февраля, рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Зимой 2011 года злоумышленник с тремя сообщниками приехал к 25-летнему жителю Томска, представился сотрудником правоохранительных органов, после чего они силой увезли его в подготовленное место, где пристегнули наручниками и потребовали 100 тысяч рублей. В случае неповиновения преступники угрожали молодому человеку возбуждением уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств.

«Не сомневаясь в подлинности происходящего, потерпевший попросил свою мать передать злоумышленникам 100 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.

Во время расследования обвиняемый нарушил меру пресечения и покинул Томск, все эти годы он проживал в Ростовской области.

"Суд отменил виновному условное осуждение по приговору суда за преступление против собственности и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Приговор ещё не вступил в законную силу.