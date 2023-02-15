В соседнем Кузбассе Минздрав сделал шокирующие выводы о подростковом алкоголизме

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В соседнем регионе от Томска, а быть точнее в Кузбассе, Минздрав сделал шокирующие выводы о подростковом алкоголизме. По данным экспертов, в Кемеровской области зафиксирован один случай подростковой алкогольной зависимости, сообщает издание "Сiбдепо".

"Под наблюдением врача психиатра-нарколога находится один подросток с алкогольной зависимостью", - рассказали в здравоохранении.

Отметим, что данные показатели гораздо меньше, чем были ранее. Например, в 2015 году специалисты зарегистрировали девять подростков в возрасте от 15 до 17 лет с синдромом зависимости от алкоголя, из них пять — впервые в жизни. Через пять лет, в 2020-ом, только один подросток в возрасте 17 лет (впервые в жизни) поставлен на учёт. Спустя год, в 2021-ом, подростки с алкогольной зависимостью не регистрировались.