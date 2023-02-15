В 2023 году ТПУ получит 514 млн рублей на развитие передовых инженерных школ

Фото: пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет, наряду с тремя другими российскими вузами, получит максимальный грант на развитие передовых инженерных школ. Минобрнауки выделит университету 514 млн рублей уже в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.

«Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ (ПИШ) подвел итоги защит университетов, которые прошли 10 и 11 февраля в Москве. Команда Томского политехнического университета успешно прошла защиту, и в 2023 году вуз получит на развитие ПИШ «Интеллектуальные энергетические системы» (ИШИнЭС) более 514 млн рублей - это максимальная сумма гранта, всего четыре вуза из 30 стали получателями таких грантов», - сказано в сообщении.

Напомним, федеральная программа ПИШ стартовала в середине 2022 года. Субсидии на создание инженерных передовых школ получили 30 российских вузов. По словам ректора ТПУ Дмитрия Седнева, этот проект оказался очень амбициозным.

«За первые полгода участия в программе нам удалось создать саму школу, запустить ряд технологических проектов с нашими индустриальными партнерами, сложить образовательную программу школы, начать серьезную работу по устройству инфраструктуры новой школы. Еще больше нам предстоит сделать», - сказал Дмитрий Седнев.

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