В Томске запланированы отключения электричества 15 и 16 февраля

Фото: Анна Ковалёва
Сегодня, 15 февраля, без света останутся порядка десяти улиц Томска. Плановые отключения электричества запланированы также на завтра, 16 февраля.
На портале "Горсетей" опубликован подробный график отключений:
15 Февраля с 09:30 до 16:00
пер. Черемошинский 3-21,4,4/1,6-а,8-а,10,10-а
ул. 5-й Армии 15-в,21-25,21-а,22,28
ул. Ижевская 4-20,6-а,6-б
ул. Невская 4-6,8-а,10-14
ул. Новороссийская 1-13,1/1,2,17-19,17-а
ул. Правобережная 12-б,12-в,13-29,14-44,22 стр.1,32 стр.1,33-37,41-43,42-а,43-а,44-а
ул. Урицкого 33
пер. Пугачева Емельяна 1-13,2-а,4-18,уч.20
15 Февраля с 11:00 до 12:00
ул. Беринга 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,3
Иркутский тракт 118-122,118/1,118/2,118/3,118/4
15 Февраля с 13:00 до 15:00
Иркутский тракт 118-122,118/1,118/2,118/3,118/4
ул. Беринга 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,3
16 Февраля с 09:00 до 16:00
п. Заварзино ,уч. 132 "З"
Заварзино, СТ "Кедр" бригада №2 9,10-18,13-а,15-а,17-19,22-32,23-25,25-а,29-43,38-44,44-а,47-49,48-52,55,56,57-а, 61,61-а,64,66-а,132-б,132-з
Заварзино ул. Нижняя 15,20
Заварзино ул. Центральная 34
16 Февраля с 09:00 до 17:00
ул. Нижне-Луговая 4б,5
ул. Трудовая 1-9,2-8,2-а,4-а
Тупиковый пер 1 стр.3,1-5,2-4,2в,5а,8-16,9-11,13а,15-21,16/1,16а,20,21а,25-27,25а,29а,
31
Просторный пер 2а,4-12,8-а,9а,10*,10б,11-13,11б,17-21,21/1