В Томске запланированы отключения электричества 15 и 16 февраля

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 15 февраля, без света останутся порядка десяти улиц Томска. Плановые отключения электричества запланированы также на завтра, 16 февраля.

На портале "Горсетей" опубликован подробный график отключений:

15 Февраля с 09:30 до 16:00

пер. Черемошинский 3-21,4,4/1,6-а,8-а,10,10-а

ул. 5-й Армии 15-в,21-25,21-а,22,28

ул. Ижевская 4-20,6-а,6-б

ул. Невская 4-6,8-а,10-14

ул. Новороссийская 1-13,1/1,2,17-19,17-а

ул. Правобережная 12-б,12-в,13-29,14-44,22 стр.1,32 стр.1,33-37,41-43,42-а,43-а,44-а

ул. Урицкого 33

пер. Пугачева Емельяна 1-13,2-а,4-18,уч.20

15 Февраля с 11:00 до 12:00

ул. Беринга 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,3

Иркутский тракт 118-122,118/1,118/2,118/3,118/4

15 Февраля с 13:00 до 15:00

Иркутский тракт 118-122,118/1,118/2,118/3,118/4

ул. Беринга 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,3

16 Февраля с 09:00 до 16:00

п. Заварзино ,уч. 132 "З"

Заварзино, СТ "Кедр" бригада №2 9,10-18,13-а,15-а,17-19,22-32,23-25,25-а,29-43,38-44,44-а,47-49,48-52,55,56,57-а, 61,61-а,64,66-а,132-б,132-з

Заварзино ул. Нижняя 15,20

Заварзино ул. Центральная 34

16 Февраля с 09:00 до 17:00

ул. Нижне-Луговая 4б,5

ул. Трудовая 1-9,2-8,2-а,4-а

Тупиковый пер 1 стр.3,1-5,2-4,2в,5а,8-16,9-11,13а,15-21,16/1,16а,20,21а,25-27,25а,29а,

31

Просторный пер 2а,4-12,8-а,9а,10*,10б,11-13,11б,17-21,21/1