В Томске 15 февраля будет до -12 градусов

no_titile Фото: Анна Ковалёва

В Томске 15 февраля синоптики прогнозируют переменную облачную, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -12°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Местами ожидается изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -9 до -14°С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

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