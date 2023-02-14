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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:59

Ученые из Томского госуниверситета изобрели первый в мире агродрон

Испытания беспилотника пройдут в 2023 году
Екатерина Яганова
Фото: соцсети администрации Томской области.

Фото: соцсети администрации Томской области.

Студенты и ученые Томского государственного университета работают над созданием первого в мире агродрона. Беспилотник в режиме реального времени сможет сканировать почву полей и точечно вносить удобрения, сообщает пресс-служба областной администрации.

На беспилотнике установят специальные камеры, снимающие в инфракрасном, ультрафиолетовом и других диапазонах. В обработке снимков ученым помогут нейросети или искусственный интеллект. Кстати, агродрону предстоит нести не только бортовой компьютер, но и десятки килограммов минеральных удобрений. А зарядки должно хватить на облет большой площади полей.

Ученые планируют протестировать изобретение уже в этом году. Сначала аппарат будет зондировать почву, а на втором этапе будет точечно вносить удобрения.

Уточним, разработка летательного аппарата проходит в рамках передовой инженерной школы «Агробиотек».