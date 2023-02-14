С начала года в Томске от снега очистили 275 крыш

Крыши домов и организаций освобождают от снега и сосулек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В соответствии с утвержденными графиками с начала года в Томске убрали снег с 275 крыш. Как сообщает пресс-служба мэрии, эту работу выполняют организации, обслуживающие многоквартирные дома. Проходит она планово. Единственное, что вносит коррективы, - погода.

Тем временем УК и ТСЖ в рамках предписаний от районных администраций убирают с кровель снежные навесы и сосульки. Так, за сутки очистили 55 крыш домов и объектов потребительского рынка.

Напомним, по вопросу очистки крыши томичам можно обращаться в свою обслуживающую организацию (ТСЖ или УК); в администрацию района; в оперативно-дежурную службу Томска (номер «005»); напрямую написать специалистам санитарной милиции ВКонтакте и Одноклассниках.