В Томске и в Северске 19 февраля пройдёт автопробег в поддержку военнослужащих на СВО

Фото: предоставлено организаторами.

В предстоящее воскресенье, 19 февраля, в Томске и в Северске пройдёт автопробег в поддержку солдат на СВО. Организаторами выступит ОНФ (Общероссийский народный фронт), рассказал один из координаторов штаба Владимир Погудин.

«19 февраля в 10.30 состоится автопробег в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи СВО», - сказал Погудин.

Организаторы также расскажи, что на сегодняшний день в автопробеге зарегистрировано уже свыше 150 автомобилистов. В мероприятии примут участие порядка 300-400 участников только в Томске. С администрацией города Томска автопробег согласован.

Уточняется, что автопробег начнётся от парковки областной администрации. На месте специалисты проведут инструктаж, раздадут флаги и начнётся сбор в колонну.

Маршрут проезда: Ленина-Нахимова-Коммунальный мост-парковка Зоркальцево (Шегарская сторона).

Участникам автопробега обещают угощения полевой кухни, фотозону, военно-патриотическую музыку и игровую программу для детей.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.