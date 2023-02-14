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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:31

Сержант заплатит 120 тысяч за украденные патроны

Такое наказание ему назначил военный суд
Екатерина Яганова
Украденные патроны привели сержанта на скамью подсудимых.

Украденные патроны привели сержанта на скамью подсудимых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор старшему сержанту Андрею Л. Об этом сообщает пресс-служба военных судов.

Как стало известно, военнослужащий специально не использовал на стрельбище все патроны, которые ему были выданы. На суде он пояснил, что планировал их использовать в личных целях - стрелять из карабина, который у него был дома.

Военный суд, рассмотрев дело, приговорил старшего сержанта к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.