Сержант заплатит 120 тысяч за украденные патроны

Украденные патроны привели сержанта на скамью подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор старшему сержанту Андрею Л. Об этом сообщает пресс-служба военных судов.

Как стало известно, военнослужащий специально не использовал на стрельбище все патроны, которые ему были выданы. На суде он пояснил, что планировал их использовать в личных целях - стрелять из карабина, который у него был дома.

Военный суд, рассмотрев дело, приговорил старшего сержанта к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.