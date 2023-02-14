В Томске изменят расписание маршрутных автобусов №11

Фото: Анна Ковалёва

Томский перевозчик скорректирует расписание автобуса №11 по просьбам жителей поселка Спутник. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Жители Спутника вышли в департамент городского хозяйства с предложением скорректировать автобусное расписание в вечернее время так, чтобы школьники, учащиеся во вторую смену, могли успевать на автобус и возвращаться домой не сильно поздно», - говорится в сообщении.

В Центре организации и контроля пассажироперевозок решили заменить один дневной рейс дополнительным вечерним. Теперь в будние дни автобус будет отправляться из Соснового Бора в поселок Спутник в 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:45, 19:20, 19:45 и 20:45. В обратном направлении можно будет уехать в 16:00, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00, 19:35, 20:00 и 21:00.

«Также по просьбе жителей на полчаса скорректируют два дневных времени расписания выходного дня: от Соснового Бора маршрутка будет отходить в 15:15 и 16:15 (сейчас 14:45 и 15:45), от поселка Спутник — в 15:30 и 16:30 (сейчас это 15:00 и 16:00)», - добавили представители мэрии.

По новому расписанию автобусы начнут курсировать завтра, 15 февраля.