В Томской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19

Фото: Иван Макеев

Сегодня, 14 февраля, в Томской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 298 подтвержденных случаев. Один пациент умер.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 903 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 9 826 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 35 пациентов скончались, 10 420 человек выздоровели.

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