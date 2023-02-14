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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:33

Путин вручил орден Почета томскому физику Николаю Ратахину

Академик Ратахин изучает импульсную энергетику и физику экстремальных состояний вещества
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Физик из Томска Николай Ратахин получил орден Почета от президента РФ Владимира Путина. Уточним, что академик изучает импульсную энергетику и физику экстремальных состояний вещества.

"Глава государства наградил заведующего отделом высоких плотностей энергии института сильноточной электроники Российской академии наук, академика Николая Ратахина за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу", - говорится в сообщении.

Николай Ратахин уже как 25 лет исследует методы компрессии электрической энергии и ее преобразования в мощные потоки заряженных частиц и рентгеновское излучение.

Отмечается, что под руководством исследователя был разработан ряд уникальных тераваттных многоцелевых импульсных генераторов.