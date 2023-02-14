Томский волонтер рассказал об окопных свечах для солдат в зоне СВО

Фото: предоставлено для "КП-Томск".

В Томске волонтер Евгений Потрикеев рассказал для издания "МК в Томске", что потребность в свечах очень большая. По его словам, потребность в свечах гораздо больше, чем они могут их сделать.

Ранее "КП-Томск" уже сообщала об окопных свечах. Тогда мы рассказывали, как начале декабря 2022 года томский предприниматель Евгений Потрикеев увидел по телевизору сюжет об изготовлении окопных свечей для фронта. Можно смело сказать, что этот момент изменил дальнейшую жизнь не только Евгения, но и многих людей, которые объединились вокруг его идеи. Тема настолько заинтересовала томича, что он начал посвящать ее изучению все свободное время и даже больше.

Потрикеев также отметил, что солдаты, которые отправляются в зону боевых действий, готовы покупать такие свечи.

Однако недавно появилась информация о том, что председатель томского Союза журналистов Вера Долженкова сумела организовать встречу губернатора Владимира Мазура с приехавшим на побывку в Томск бойцом. Собеседник главы региона заявил, что окопные свечи являются отличной приманкой для тепловизоров.

"Так называемые „окопные свечи“ не просто не нужны, они отличная приманка для тепловизоров врага, командиры их в принципе до передовой не допускают", - процитировала солдата Долженкова.

На данное высказывание предприниматель и волонтеры , которые изготавливают окопные свечи, отреагировали негативно.

"Тепловизор видит на 500 метров, а глубина линии фронта составляет от 100 до 200 километров", - отметил волонтер и добавил, что к реальной жизни это высказывание отношение не имеет.

Предприниматель также рассказал, что некоторые бойцы отказываются от окопных свечей, поскольку живут в теплых помещениях и дополнительный обогрев им просто не нужен, но при этом предлагают отправлять свечи мирному населению на Донбасс.

Напомним, что основная работа по заливке идет в выходные, когда производят от 400 до 600 свечей. Несмотря на то, что так называемая заливка парафина – дело мужское, ее по большей части выполняют женщины, их среди волонтеров больше. Участвуют и дети. Евгений старается развить в них чувство патриотизма, заставить задуматься о серьезных вещах.