Жителям Томска предложат более 300 рабочих мест на "Марафоне вакансий"

Фото: Наталья Качановская

В Томске местных жителей приглашают на очередной "Марафон вакансий". Мероприятие на котором томичам предложат более 300 вакансий, пройдет 15 февраля.

"«Работа России» в среду проведет в Томске новый «Марафон вакансий», где соискатели получат информацию о возможности трудоустройства в компаниях «Лама», «Лента», «Стройпарк» и «Стройся», а также смогут пройти собеседование", - рассказываю организаторы мероприятия.

Соискателям будет предложено 340 рабочих мест. Участниками марафона станут 24 компании.