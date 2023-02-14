В Томской области угонщик съездил в магазин на чужом Nissan и вернулся назад

МВД по Томской области

В Стрежевом Томской области мужчина обратился в полицию из-за угона его Nissan Qashqai, однако автомобиль вернули назад. Об этом рассказали в МВД по региону.

В нарушении подозревают стрежевчанина 1992 года рождения. Отмечается, что ранее мужчина не был судим. В чужой автомобиль он сел, когда тот был заведён и не заперт, и поехал в ближайший магазин разливных напитков.

«После приобретения спиртного, подозреваемый продолжил управлять автомобилем и вернул его на место стоянки, где его уже ожидал законный владелец», - сообщили в ведомстве.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за «Неправомерное завладение автомобилем».