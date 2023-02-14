Два военнослужащих из Томской области погибли в зоне боевых действий на СВО

Фото: Администрация Катайгинского сельского поселения/ "Инцидент Томск"

В ходе СВО погибли двое жителей Томской области. Один из них был добровольцем.

Один из солдат был жителем Катайгинского сельского поселения. Андрей Порозов отправился в зону СВО добровольно и самостоятельно. Как рассказывает администрация сельского поселения, проститься с солдатом пришло практически все село. Уточняется, что Андрей погиб 20 января 2023 года.

Про второго погибшего информации не много. Известно только, что Олег Андреев уроженец города Асино. Солдат состоял в рядах ЧВК.

Ранее "КП-Томск" также сообщала об еще одном томиче, который также погиб в Артёмовске в ходе СВО. Тогда сообщалось, что солдат тоже состоял в группе ЧВК.

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