В Томске будут бесплатно учить проектировать освещение

Пресс-служба ТПУ

В Томске студентов 4 курсов вузов России бесплатно научат основам светотехники за 8 часов. Информацию об этом опубликовал официальный портал ТПУ.

Участников онлайн-курсов научат работать в светотехнических программах, рассчитывать и моделировать систему освещения в помещениях различного предназначения, а также подчеркивать архитектуру зданий с помощью подсветки.

"Они могут стать художниками по свету и работать со сценическим освещением или заниматься освещением в животноводстве и растениеводстве", — привели пример в университете.

В программу входит два онлайн-урока по четыре часа, занятия будут проводить эксперты в области светодизайна и проектирования.

На данный момент запланировано три потока: в феврале, марте и апреле. Чтобы записаться, студентам-четверокурсникам нужно подать заявку на сайте ТПУ.

Самым успешным по итогам курса обещают сертификат Томского политеха и дополнительные баллы при поступлении в магистратуру по направлению «Лазерная и световая техника».