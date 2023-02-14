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НовостиОбщество14 февраля 2023 5:43

Потерявший управление водитель Dong Feng оказался в больнице

Мужчина съехал с трассы и врезался в дерево
Анастасия Талалаева
МВД по Томской области

МВД по Томской области

На дороге Красный Яр – Лесной сегодня, 14 февраля, произошла авария, в которой пострадал 56-летний житель Томской области. Об этом рассказали в региональном Управлении МВД России.

ДТП случилось в Кривошеинском районе примерно в 09:20. Водитель грузовика на 6 километре лесной дороги Красный Яр – Лесной не справился с управлением и съехал с трассы, в результате чего столкнулся с деревом.

«56-летний водитель грузовика Dong Feng, по предварительной информации, утратил контроль за движением транспортного средства и допустил съезд грузовика с дороги и наезд на дерево», - сообщили в ведомстве.

Мужчина получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.